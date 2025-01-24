Ольга Баделько сменила шахматную федерацию России на австрийскую

Российская шахматистка Ольга Баделько сменила шахматную федерацию и теперь будет выступать за Австрию. На момент перехода Баделько занимала пятую строчку в российском рейтинге среди женщин, уступая Александре Горячкиной, Екатерине Лагно, Полине Шуваловой и Лейле Гарифуллиной. До 2021 года Баделько представляла Беларусь, затем Россию.

Ранее шахматистка заявляла, что ей «без разницы, под каким флагом играть». Ольга Баделько отметила, что в сложившейся ситуации она считает важным то, что шахматисты имеют возможность участвовать в турнирах, и выразила благодарность за возможность состязаться не только между Беларусью и Россией. Спортсменка добавила, что, если потребуется, она сыграет и под «флагом Хогвартса».