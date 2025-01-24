Дмитрий Кряквин: Баделько в Австрии будет первым номером с запасом

Гроссмейстер Дмитрий Кряквин высказался о смене спортивного гражданства шахматисткой Ольгой Баделько.

«Когда Ольгу Баделько забирали из Беларуси, на неё возлагались большие надежды. Старший тренер сборной России Сергей Рублёвский говорил, что она чуть ли не заменит Костенюк. Видимо, эти надежды не оправдались. В последнем интервью Рублёвский говорит, что если бы сейчас российская сборная играла, Баделько не попала бы в состав. У нас есть известные девушки — Горячкина, Лагно, Шувалова, Гунина, Гиря вернулась, Гарифуллина. По личным впечатлениям, Ольга — девушка эмоциональная, открытая. Она поняла, что не проходит в состав, и решила сыграть там, где попадёт. В Австрии Баделько будет первым номером с запасом.

Но там сложная процедура — трансфер, кто-то должен платить. Наверное, федерация Австрии должна деньги российской за Баделько. Этих подробностей в прессе я не видел. В целом у нас сейчас большое поколение очень талантливых девушек, настоящая плеяда. Я сам сейчас работаю с Дианой Преображенской — очень талантливой 14-летней девушкой. В российских шахматах с женщинами никогда проблем не было.

Была ситуация, когда Рублёвский только начинал работать, сёстры Косинцевы с ним поссорились — одна уехала в Штаты, а другая играть перестала. Казалось, это катастрофа. Но ничего — на их место встали Гиря, Гунина. Сборная как брала первые места, так и продолжила. Понятно, что для Сергея Владимировича [Рублёвского] это не очень приятный момент, но переживём», — сказал Кряквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).