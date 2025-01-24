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Дмитрий Кряквин высказался о допуске ФИДЕ россиян до 18 лет к участию в командных турнирах

Дмитрий Кряквин высказался о допуске ФИДЕ россиян до 18 лет к участию в командных турнирах
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Гроссмейстер Дмитрий Кряквин высказался о допуске ФИДЕ россиян до 18 лет к участию в командных турнирах.

«Новости о допуске ФИДЕ россиян до 18 лет и лиц с ограниченными возможностями я очень рад. Есть так называемая Олимпиада до 16 лет, которая для юных россиян всегда была прекрасным турниром, они часто его выигрывали. Ребята, с которым я работал, прекрасно там выступали — Семён Ханин, Андрей Есипенко. У других специалистов огромное количество талантов — например, Рома Шогджиев.

Очень талантливое поколение детей, там десятки тех, кто поднялся на последней волне шахматного бума в России. Для них это уникальная возможность. Раньше они сидели, смотрели, как другие играют, облизывались, а сейчас это очень хорошо для перспективы российских шахмат. Что касается инвалидов, то мы понимаем, что это, скорее, социальный момент. За людей, для которых шахматы являются светлым моментом в жизни, мы тоже должны порадоваться», — сказал Кряквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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