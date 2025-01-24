Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Заур Угуев и Давид Баев завоевали золото на турнире «Кубок Ивана Ярыгина»

Заур Угуев и Давид Баев завоевали золото на турнире «Кубок Ивана Ярыгина»
Комментарии

Российские борцы, чемпионы мира Заур Угуев и Давид Баев завоевали золото на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина», который проходит в Красноярске.

В финале Угуев, выступающий в весовой категории до 61 кг, победил соотечественника Муслима Мехтиханова. Обладателями бронзовых медалей стали Анзор Мажидов и Александр Авелов.

Давид Баев одержал победу в весовой категории до 70 кг. В финальной схватке он одолел Константина Капрынова.

Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина» проходит в Красноярске с 23 по 26 января. В соревнованиях, помимо сборной команды России, принимают участие борцы из 17 стран мира.

Материалы по теме
Мир устал от борцов из России. Федерация придумала для них новые ограничения
Мир устал от борцов из России. Федерация придумала для них новые ограничения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android