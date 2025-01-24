Заур Угуев и Давид Баев завоевали золото на турнире «Кубок Ивана Ярыгина»

Российские борцы, чемпионы мира Заур Угуев и Давид Баев завоевали золото на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина», который проходит в Красноярске.

В финале Угуев, выступающий в весовой категории до 61 кг, победил соотечественника Муслима Мехтиханова. Обладателями бронзовых медалей стали Анзор Мажидов и Александр Авелов.

Давид Баев одержал победу в весовой категории до 70 кг. В финальной схватке он одолел Константина Капрынова.

Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина» проходит в Красноярске с 23 по 26 января. В соревнованиях, помимо сборной команды России, принимают участие борцы из 17 стран мира.