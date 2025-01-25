Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 24 января

В пятницу, 24 января, прошли очередные матчи на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 24 января:

Президентский кубок — Группа II:

Япония — Бахрейн — 31:27;

США — Куба — 27:26.

Группа III:

Испания — Португалия — 29:35;

Швеция — Бразилия — 24:27;

Чили — Норвегия — 22:39.

Группа IV:

Аргентина — Кабо-Верде — 30:26;

Египет — Словения — 26:25;

Хорватия — Исландия — 32:26.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.