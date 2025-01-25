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Дмитрий Песков высказался о решении ФИДЕ допустить россиян до 18 лет к командным турнирам

Дмитрий Песков высказался о решении ФИДЕ допустить россиян до 18 лет к командным турнирам
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Председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешить представителям России и Беларуси в возрасте до 18 лет выступать в командных турнирах.

«Конечно, мы продолжим терпеливую работу с тем, чтобы обеспечить возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. Пускай и поначалу в нейтральном статусе, главное начинать играть и возвращаться в международную спортивную жизнь», — приводит слова Пескова ТАСС.

24 января стало официально известно о допуске со стороны ФИДЕ к международным командным соревнованиям в нейтральном статусе шахматистов в возрасте до 18 лет, а также шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Беларуси.

Видео: Отношения России и МОК

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