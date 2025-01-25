Воспитанник ГК «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб на СВО

Официальный телеграм-канал гандбольного клуба «Пермские медведи» сообщил о гибели в ходе выполнения задач специальной военной операции 28-летнего воспитанника клубной системы — экс-вратаря Ильи Кожевникова.

«Грустная новость пришла к нам… сегодня мы прощаемся с воспитанником нашей Берлоги — Илюшкой Кожевниковым… Илья погиб на СВО… Отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком. А ещё он был отличным вратарём своей команды, вместе с которым мы переживали поражения и радовались победам. Сегодня мы будем грустить и плакать… А завтра попросим время приглушить нашу боль… И запомним его светлым, добрым, улыбающимся Илюшкой! Спасибо, что стал частью нашей гандбольной истории…» — сообщила пресс-служба ГК «Пермские медведи».

Ранее, в декабре 2024 года, стало известно о гибели в ходе выполнения задач специальной военной операции 43-летнего экс-защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева.

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