Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 25 января

Сегодня, 25 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 25 января (время — московское)

Президентский кубок — Группа I:

17:30. Алжир — Кувейт;

20:00. Гвинея — Польша.

Группа I:

17:30. Италия — Швейцария;

20:00. Чехия — Дания;

22:30. Германия — Тунис.

Группа II:

17:30. Нидерланды — Австрия;

20:00. Катар — Венгрия;

22:30. Франция — Северная Македония.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.