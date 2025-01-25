Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 25 января

Сегодня, 25 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 25 января (время — московское)
Президентский кубок — Группа I:
17:30. Алжир — Кувейт;
20:00. Гвинея — Польша.
Группа I:
17:30. Италия — Швейцария;
20:00. Чехия — Дания;
22:30. Германия — Тунис.
Группа II:
17:30. Нидерланды — Австрия;
20:00. Катар — Венгрия;
22:30. Франция — Северная Македония.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.