Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Газпром-Югра» разгромил «Факел» в 1/8 финала КР по футзалу. Понкратов оформил покер

«Газпром-Югра» разгромил «Факел» в 1/8 финала КР по футзалу. Понкратов оформил покер
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала WINLINE Кубка России по футзалу — 2024/2025 «Газпром-Югра»«Факел». Разгромную победу со счётом 5:1 одержали спортсмены из Югорска.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте, отличился игрок «Югры» Андрей Понкратов. На восьмой минуте Понкратов снова забил, оформив дубль. На девятый минуте защитник Николай Шистеров довёл счёт до 3:0 в пользу югорчан. На 16-й минуте «Факелу» удалось размочить счёт. Отличился Золин. На 13-й минуте Понкратов оформил хет-трик. На 22-й минуте Понкратов забил свой четвёртый гол, оформив покер.

Первый матч 1/8 финала между командами «Газпром-Югра» и «Факел» завершился со счётом 6:4 в пользу «Факела». В 1/4 по сумме двух встреч (9-7) прошёл «Газпром-Югра». В следующей стадии плей-офф югорчане сыграют с победителем пары «ЛКС» — «Новая генерация».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android