«Тюмень» одолела сургутский «Факел» в 1/8 финала Кубка России по футзалу

Завершился матч 1/8 финала WINLINE Кубка России по футзалу — 2024/2025 «Тюмень» — «Факел» (Сургут). Победу со счётом 7:6 (3:2) одержали спортсмены из Тюмени.

Первый матч 1/8 финала между командами завершился со счётом 4:3 в пользу «Тюмени». Таким образом, тюменцы пробились в четвертьфинал Кубка страны. Чуть ранее в эту же стадию соревнований вышел «Газпром-Югра» из Югорска.

Кубок России по футзалу. 1/8 финала, вторая игра. Сургут.

«Тюмень» — «Факел» (Сургут) — 7:6 (3:2).

Голы: 1:0 Неведров, 4; 2:0 Фролов, 7; 3:0 Соколов, 12; 3:1 Абдулкадыров, 15; 3:2 Абдулкадыров, 17; 4:2 Фролов, 24; 4:3 Райхель, 28; 5:3 Антошкин, 38; 6:3 Орлов, 39; 6:4 Казаков, 39; 7:4 Фролов, 39; 7:5 Кузнецов, 39; 7:6 Кузнецов.