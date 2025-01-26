Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 25 января

Сегодня, 25 января, прошёл очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 25 января:

Президентский кубок — Группа I:

Алжир — Кувейт — 31:28;

Гвинея — Польша — 28:40.

Группа I:

Италия — Швейцария — 25:23;

Чехия — Дания — 22:28;

Германия — Тунис — 31:19.

Группа II:

Нидерланды — Австрия — 37:37;

Катар — Венгрия — 23:29;

Франция — Северная Македония — 32:25.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.