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Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 25 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 25 января
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Сегодня, 25 января, прошёл очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 25 января:

Президентский кубок — Группа I:
Алжир — Кувейт — 31:28;
Гвинея — Польша — 28:40.

Группа I:
Италия — Швейцария — 25:23;
Чехия — Дания — 22:28;
Германия — Тунис — 31:19.

Группа II:
Нидерланды — Австрия — 37:37;
Катар — Венгрия — 23:29;
Франция — Северная Македония — 32:25.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

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