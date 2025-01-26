Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 25 января

Сегодня, 25 января, прошёл очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 25 января:
Президентский кубок — Группа I:
Алжир — Кувейт — 31:28;
Гвинея — Польша — 28:40.
Группа I:
Италия — Швейцария — 25:23;
Чехия — Дания — 22:28;
Германия — Тунис — 31:19.
Группа II:
Нидерланды — Австрия — 37:37;
Катар — Венгрия — 23:29;
Франция — Северная Македония — 32:25.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.