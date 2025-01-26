Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 26 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 26 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 26 января (время — московское):

Президентский кубок — Группа II:
17:30. Япония — Куба;
20:00. Бахрейн — США.

Группа III:
17:30. Португалия — Чили;
20:00. Испания — Бразилия;
22:30. Норвегия — Швеция.

Группа IV:
17:30. Исландия — Аргентина;
20:00. Кабо-Верде — Египет;
22:30. Хорватия — Словения.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android