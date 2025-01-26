Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 26 января

Сегодня, 26 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 26 января (время — московское):

Президентский кубок — Группа II:

17:30. Япония — Куба;

20:00. Бахрейн — США.

Группа III:

17:30. Португалия — Чили;

20:00. Испания — Бразилия;

22:30. Норвегия — Швеция.

Группа IV:

17:30. Исландия — Аргентина;

20:00. Кабо-Верде — Египет;

22:30. Хорватия — Словения.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.