Заурбек Сидаков стал четырёхкратным победителем Кубка памяти Ивана Ярыгина

Олимпийский чемпион 2020 года трёхкратный чемпион мира российский борец Заурбек Сидаков занял первое место на Кубке памяти Ивана Ярыгина — 2025 в весовой категории до 74 кг. В финальной схватке он одолел Магому Дибиргаджиева.

Это четвёртая в карьере победа Сидакова на Кубке Ивана Ярыгина. Также на его счету на ярыгинском турнире две серебряные медали (2017, 2018) и одна бронзовая (2015).

Международный турнир памяти Ивана Ярыгина 2025 года проходит с 23 по 27 января в Красноярске.

Кубок Ивана Ярыгина — 2025. Мужчины. До 74 кг:

1. Заурбек Сидаков (ХМАО-Югра)

2. Магома Дибиргаджиев (Республика Дагестан)

3. Амир Мохаммед Яздани (Иран) и Тимур Бижоев (Краснодарский край)