Артур Найфонов третий раз стал победителем на Кубке памяти Ивана Ярыгина

Российский борец, призёр Олимпийских игр — 2020 Артур Найфонов занял первое место на Кубке памяти Ивана Ярыгина — 2025 в весовой категории до 86 кг. В финальной схватке он победил Арслана Багаева.

Найфонов третий раз в карьере стал победителем на Кубке Ивана Ярыгина.

Международный турнир памяти Ивана Ярыгина 2025 года проходит с 23 по 27 января в Красноярске.

Вольная борьба. Кубок Ивана Ярыгина — 2025. Мужчины. До 86 кг:

1. Артур Найфонов (Ханты-Мансийский АО)

2. Арслан Багаев (Москва)

3. Ада Багомедов (Дагестан) и Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)

Артур Найфонов был заложником во время трагических событий в Беслане в 2004 году, тогда его мама погибла.