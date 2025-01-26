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Ирина Винер рассказала, что Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Ирина Винер рассказала, что Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что лидеру российской гимнастики Лале Крамаренко вместо травмированного мениска удалили здоровый.

«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был повреждён, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома.

Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы всё-таки как-то вернуться. Но я всё делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Всё сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она всё равно поймёт, что, уже не имея никаких шансов, я всё равно ей помогла и всё делала для того, чтобы она понимала, что её люблю, жалею, что так получилось», — сказала Винер в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

20-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при.

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