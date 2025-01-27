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Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 26 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 26 января
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27 января прошёл очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 27 января:

Президентский кубок — Группа II:
Япония — Куба — 32:23;
Бахрейн — США — 28:30.

Группа III:
Португалия — Чили — 46:28;
Испания — Бразилия — 25:26;
Норвегия — Швеция — 29:24.

Группа IV:
Исландия — Аргентина — 30:21;
Кабо-Верде — Египет — 24:31;
Хорватия — Словения — 29:26.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

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