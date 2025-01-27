Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 26 января

27 января прошёл очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 27 января:
Президентский кубок — Группа II:
Япония — Куба — 32:23;
Бахрейн — США — 28:30.
Группа III:
Португалия — Чили — 46:28;
Испания — Бразилия — 25:26;
Норвегия — Швеция — 29:24.
Группа IV:
Исландия — Аргентина — 30:21;
Кабо-Верде — Египет — 24:31;
Хорватия — Словения — 29:26.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.