Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 26 января

27 января прошёл очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 27 января:

Президентский кубок — Группа II:

Япония — Куба — 32:23;

Бахрейн — США — 28:30.

Группа III:

Португалия — Чили — 46:28;

Испания — Бразилия — 25:26;

Норвегия — Швеция — 29:24.

Группа IV:

Исландия — Аргентина — 30:21;

Кабо-Верде — Египет — 24:31;

Хорватия — Словения — 29:26.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.