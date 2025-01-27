«Канзас‑Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз» встретятся в Супербоуле 2025 года
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Команда «Канзас‑Сити Чифс» вышла в Супербоул, который является финальным матчем за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. В полуфинале конференции «Чифс» обыграли «Баффало Биллз» со счетом 32:29.
Таким образом, «Канзас‑Сити» сыграет в решающем матче в пятый раз за последние шесть лет и имеет возможность завоевать трофей в третий раз подряд. Соперником «Чифс» станет клуб «Филадельфия Иглз», который ранее победил «Вашингтон Коммандерс» со счётом 55:23 в финале своей конференции.
Супербоул пройдет 9 февраля 2025 года в Новом Орлеане. В сезоне 2023 года «Чифс» встречались с «Иглз» в решающем матче, где одержали победу со счётом 38:35.
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