82 медали, спортсмены из 30 субъектов РФ и много золота. Итоги Российско-китайских игр

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры в Южно-Сахалинске завершились триумфом сборной России. Хозяева турнира с отрывом победили в общем медальном зачёте, продемонстрировав высокий уровень и стремление к победе.

В рамках соревнований, прошедших с 8 по 14 января, было разыграно 42 комплекта наград. Сборная России выиграла общий зачёт, завоевав 82 медали (28 золотых, 29 серебряных, 25 бронзовых). В активе китайской команды 29 медалей (10 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых).

Участники соревновались в девяти олимпийских видах спорта: в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

Наиболее урожайным для россиян стало фигурное катание. Хозяева соревнований взяли золото во всех дисциплинах. В одиночных прокатах у юношей и девушек сборная России заняла весь пьедестал почёта. Отдельно стоит отметить 14-летнего Вадима Воронова. Фигурист занял итоговое первое место и стал самым молодым победителем в истории Российско-китайских игр.

Ещё одними героями турнира стали лыжники Анна Корякова и Андрей Сахаров. Им покорилось уникальное достижение — победа во всех видах программы. Также наши атлеты собрали весь комплект медалей в индивидуальных гонках свободным и классическим стилем.

Китайская команда наиболее удачно выступила в шорт-треке. Сборная из Поднебесной подтвердила статус одной из сильнейших держав в данном виде спорта. Гости доминировали в состязаниях среди юношей и взяли золото в мужской эстафете.

Каждая сборная выставила состав из 112 спортсменов. В российской команде были представлены атлеты из 30 регионов страны. Лидерами по представительству стали Москва (18), Санкт-Петербург (15) и Пермский край (7). В Играх приняли участие юниоры и юниорки разных спортивных разрядов и званий. В их числе 47 мастеров спорта и 51 КМС.

В составе нашей команды выступили 58 несовершеннолетних спортсменов (27 юниоров и 31 юниорка). Самым возрастным участником стал кёрлингист Михаил Власенко (21 год), а самым молодым — взявший золото в мужском одиночном фигурном катании Вадим Воронов (14 лет).

Российско-китайские игры проводятся поочерёдно раз в два года. В 2016-м соревнования принял Харбин, в 2018-м — Уфа, в 2022-м — Чанчунь. Целью соревнований стало укрепление отношений между странами-участницами. 2024 и 2025 годы объявлены перекрёстными годами культуры России и Китая.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв уже анонсировал следующие летние Российско-китайские игры в Калининграде. Предполагается, что они будут включать более десяти видов спорта и станут площадкой для дальнейшего прогресса молодых атлетов обеих стран.