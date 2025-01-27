Иванова заявила, что уверена в скором возвращении гимнастов из РФ на международную арену

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова заявила, что уверена в возвращении российских гимнастов на международную арену.

«Я на связи со своим видом спорта. Я в курсе их достижений, проблем и других моментов. Плюс для меня это величайшее подспорье, что я комментирую всё, что касается гимнастики.

К сожалению, у нас такая ситуация, что немного оборвалось количество соревнований и интересных стартов. Но я верю, что всё вернётся. И будет как надо.

Я призываю только к одному: не сбавлять обороты, не сдаваться, идти вперёд. Когда произойдёт отмашка, чтобы мы вышли на тот уровень, где всегда законно находились, — чтобы не подметали где-то там на задворках, а сразу начали выигрывать. Это мой стимул: не сдаваться», — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».

Напомним, Международная федерация гимнастики в марте 2022 года наложила санкции на российских и белорусских гимнастов, запретив им выступать на международных соревнованиях под эгидой федерации.