19-летняя велогонщица из Италии была сбита насмерть во время тренировки

19-летняя итальянская велогонщица Сара Пиффер погибла после столкновения с автомобилем во время тренировки в пятницу, 24 января. Об этом сообщает The Guardian.

Она проводила тренировочный заезд в регионе Трентино вместе со своим братом Кристианом. Её сбила машина, водитель которой пытался обогнать другой автомобиль. Сообщается, что брат спортсменки получил незначительные травмы.

Пиффер присоединилась к команде континентального уровня Team Mendelspeck в 2024 году. Она победила в однодневной гонке Giornata Nazionale Rosa среди спортсменок до 23 лет. На чемпионате Италии в октябре заняла четвёртое место в командной гонке.