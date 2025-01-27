Михаил Дегтярёв поддержал идею проведения спортивного диктанта

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что в 2025 году будет запущен проект «Спортивный диктант» по всей России.

«Сегодня провёл встречу с трёхкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселёвой. Уже более 20 лет Мария популяризирует по всей стране водные виды спорта, создав Русский театр на воде. Мы поддержим её во всех начинаниях.

Она обратилась ко мне с инициативой о проведении спортивного диктанта. Отличная идея! Минспорт России вместе с Олимпийским комитетом России и регионами проведет эту всероссийскую просветительскую акцию. Проект запустим уже в этом году. С датой спортивного диктанта определится оргкомитет», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.