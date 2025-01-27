Определились четвертьфинальные пары на чемпионате мира по гандболу — 2025

На мужском чемпионате мира по гандболу — 2025 завершился групповой этап, по итогам которого стали известны участники плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами четвертьфинальных матчей.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Четвертьфиналы:

Хорватия — Венгрия;

Франция — Египет;

Дания — Бразилия;

Португалия — Германия.

Первые два матча пройдут завтра, 28 января. Оставшиеся две встречи состоятся 29 января.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.