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Росздравнадзор заявил, что обращений от Крамаренко не поступало

Росздравнадзор заявил, что обращений от Крамаренко не поступало
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Росздравнадзор заявил, что обращений от гимнастки Лалы Крамаренко по поводу операции по удалению здорового мениска не поступало. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало обращений от гимнастки Лалы Крамаренко. Если Росздравнадзор получит официальное обращение от спортсменки или её официальных представителей, то специалистами службы будут предприняты все необходимые меры реагирования в рамках существующего законодательства».

Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года, чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей. Также гимнастка победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.

Ранее спортсменка перенесла операцию в конце июля. Позже главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного.

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