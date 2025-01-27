В США автомобиль въехал в толпу фанатов «Филадельфии Иглз» из NFL

В США автомобиль врезался в толпу болельщиков команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Филадельфия Иглз». Об этом сообщает NBC10 со ссылкой на местную полицию.

По сообщению источника, в ночь на понедельник по московскому времени водитель сбил группу людей, праздновавших победу «Иглз» в матче с «Вашингтон Коммандерс» (55:23).

Несколько человек были доставлены в больницу. О точном количестве пострадавших и их состоянии не информируется. По словам очевидцев, пострадали от 10 до 30 человек. Полиция сообщила, что после аварии задержан подозреваемый. Его личность пока не установлена, как и то, какие обвинения ему будут предъявлены.