Гроссмейстер из Узбекистана не стал пожимать руку сопернице по религиозным причинам

Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Якуббоев в рамках партии 4-го тура Tata Steel Challengers не пожал руку индийской шахматистке Рамешбабу Вайшали по религиозным причинам.

«Хочу прояснить ситуацию, которая произошла в партии с Вайшали. С глубоким уважением к женщинам и индийским шахматистам хочу сообщить всем, что по религиозным причинам не касаюсь других женщин. Уважаю Вайшали и её брата как сильнейших шахматистов Индии. Если моё поведение её оскорбило, я приношу извинения.

То, что делал раньше (имею в виду игру с Дивьей в 2023 году и тому подобные случаи), я считаю неправильным для себя. Делаю то, что должен делать. Не настаиваю на том, чтобы другие не пожимали руки представителям противоположного пола или чтобы женщины носили хиджаб или паранджу. Это их дело, что делать.

Сегодня я рассказал об этом Ирине Булмага. Она согласилась. Но когда пришёл в игровой зал, арбитры сказали мне, что должен хотя бы в качестве жеста сделать «Намасте». В играх с Дивьей и Вайшали не мог сказать им об этом до игры, и возникла неловкая ситуация», — написал Якуббоев в социальных сетях.

На турнире в Абу-Даби в 2023 году Якуббоев пожал руку индийской шахматистке Дивье Дешмукх.