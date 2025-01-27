Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гроссмейстер из Узбекистана не стал пожимать руку сопернице по религиозным причинам

Гроссмейстер из Узбекистана не стал пожимать руку сопернице по религиозным причинам
Аудио-версия:
Комментарии

Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Якуббоев в рамках партии 4-го тура Tata Steel Challengers не пожал руку индийской шахматистке Рамешбабу Вайшали по религиозным причинам.

«Хочу прояснить ситуацию, которая произошла в партии с Вайшали. С глубоким уважением к женщинам и индийским шахматистам хочу сообщить всем, что по религиозным причинам не касаюсь других женщин. Уважаю Вайшали и её брата как сильнейших шахматистов Индии. Если моё поведение её оскорбило, я приношу извинения.

То, что делал раньше (имею в виду игру с Дивьей в 2023 году и тому подобные случаи), я считаю неправильным для себя. Делаю то, что должен делать. Не настаиваю на том, чтобы другие не пожимали руки представителям противоположного пола или чтобы женщины носили хиджаб или паранджу. Это их дело, что делать.

Сегодня я рассказал об этом Ирине Булмага. Она согласилась. Но когда пришёл в игровой зал, арбитры сказали мне, что должен хотя бы в качестве жеста сделать «Намасте». В играх с Дивьей и Вайшали не мог сказать им об этом до игры, и возникла неловкая ситуация», — написал Якуббоев в социальных сетях.

На турнире в Абу-Даби в 2023 году Якуббоев пожал руку индийской шахматистке Дивье Дешмукх.

Материалы по теме
У чемпиона мира по шахматам есть грозный соперник из России. Мурзин уже побеждал Гукеша!
У чемпиона мира по шахматам есть грозный соперник из России. Мурзин уже побеждал Гукеша!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android