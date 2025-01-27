Сергей Фесиков назначен спортивным директором по плаванию ФВВСР

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете, российский пловец Сергей Фесиков стал спортивным директором по плаванию в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Об этом сообщает пресс‑служба организации.

«В сферу ответственности Сергея войдёт реализация комплексной целевой программы подготовки сборной России по плаванию, а также курирование учебно-тренировочного процесса спортсменов и их планов подготовки. Кроме того, он также займётся разработкой и контролем исполнения целевых программ Федерации водных видов спорта России»,- говорится в заявлении ФВВСР.

Напомним, Сергей Фесиков завершил профессиональную карьеру в конце 2023 года. С октября 2024 года он возглавляет региональную федерацию плавания Белгородской области.