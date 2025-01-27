Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Фесиков назначен спортивным директором по плаванию ФВВСР

Сергей Фесиков назначен спортивным директором по плаванию ФВВСР
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете, российский пловец Сергей Фесиков стал спортивным директором по плаванию в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Об этом сообщает пресс‑служба организации.

«В сферу ответственности Сергея войдёт реализация комплексной целевой программы подготовки сборной России по плаванию, а также курирование учебно-тренировочного процесса спортсменов и их планов подготовки. Кроме того, он также займётся разработкой и контролем исполнения целевых программ Федерации водных видов спорта России»,- говорится в заявлении ФВВСР.

Напомним, Сергей Фесиков завершил профессиональную карьеру в конце 2023 года. С октября 2024 года он возглавляет региональную федерацию плавания Белгородской области.

Материалы по теме
Росздравнадзор заявил, что обращений от Крамаренко не поступало
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android