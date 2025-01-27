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Хаджимурат Гацалов рассказал, что победители Кубка Ивана Ярыгина поедут на ЧЕ

Хаджимурат Гацалов рассказал, что победители Кубка Ивана Ярыгина поедут на ЧЕ
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, что победители турнира «Кубок Ивана Ярыгина» поедут на чемпионат Европы в Словакию.

«Сенсаций не было. Ребята, на которых рассчитывали, попали на пьедестал. Думаю, уже можно формировать состав сборной на чемпионат Европы.

Естественно, не боролся Садулаев. Мы не можем не дать ему прикидку, если он будет готов. В остальных весах, думаю, все, кто выиграл, планируются на ЧЕ.

Подготовка к турниру будет проходить в три этапа: Кисловодск, Сочи и Новогорск. Думаю, мы уже подведём ребят и они будут готовы выступить на турнире. Надеемся на командное первое место и на то, что они как минимум четыре-пять золота возьмут», — приводит слова Гацалова официальный сайт Дагестанской борьбы.

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