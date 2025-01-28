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Чернышенко: в 2025 году в России пройдёт 95 международных турниров

Чернышенко: в 2025 году в России пройдёт 95 международных турниров
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России пройдёт 95 международных спортивных соревнований в 2025 году.

«Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире — в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из других государств. В этом году в РФ пройдёт 95 международных турниров, в том числе со спортсменами стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ, 40 всероссийских комплексных соревнований с зарубежными участниками и командами, а также 155 чемпионатов России по олимпийским видам спорта и другим важным спортивным дисциплинам.

На международной арене российские атлеты примут участие в 57 чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Одним из ключевых событий станут Игры будущего, которые впервые прошли в России в 2024 году, а в этом году состоятся в ОАЭ», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

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