Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 28 января

Сегодня, 28 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 28 января (время — московское)
Матч за 31-е место:
15:00. Гвинея — Куба.
Матч за 29-е место:
17:30. Алжир — Бахрейн;
Матч за 27-е место:
20:00. Кувейт — Япония;
Матч за 25-е место:
22:30. Польша — США;
1/4 финала:
20:00. Хорватия — Венгрия;
23:00. Франция — Египет.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.