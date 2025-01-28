Лала Крамаренко планирует продолжить карьеру после операции

Тренер вратарей московского футбольного клуба ЦСКА, отец гимнастки Лалы Крамаренко Дмитрий Крамаренко рассказал, что спортсменка рассчитывает продолжить карьеру после операции на колене.

«Стратегия врача заключалась в сохранении коленного сустава, чтобы она смогла продолжить карьеру. Сейчас она без проблем ходит, плавает, даёт мастер-классы, но нагрузки на ногу ограничены — в этом плане всё нормально. Её проконсультировали врачи в Израиле, где она проходила реабилитацию. Мы решили дать колену полный покой на месяц-два, чтобы оно успокоилось. И уже потом будет полная ясность; тогда можно будет точно говорить, сможет ли Лала продолжать карьеру на высоком уровне», — приводит слова Дмитрия Крамаренко ТАСС.

Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей. Также гимнастка победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.

Ранее спортсменка перенесла операцию в конце июля. Позже главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного.