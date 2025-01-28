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Лала Крамаренко планирует продолжить карьеру после операции

Лала Крамаренко планирует продолжить карьеру после операции
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Тренер вратарей московского футбольного клуба ЦСКА, отец гимнастки Лалы Крамаренко Дмитрий Крамаренко рассказал, что спортсменка рассчитывает продолжить карьеру после операции на колене.

«Стратегия врача заключалась в сохранении коленного сустава, чтобы она смогла продолжить карьеру. Сейчас она без проблем ходит, плавает, даёт мастер-классы, но нагрузки на ногу ограничены — в этом плане всё нормально. Её проконсультировали врачи в Израиле, где она проходила реабилитацию. Мы решили дать колену полный покой на месяц-два, чтобы оно успокоилось. И уже потом будет полная ясность; тогда можно будет точно говорить, сможет ли Лала продолжать карьеру на высоком уровне», — приводит слова Дмитрия Крамаренко ТАСС.

Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей. Также гимнастка победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.

Ранее спортсменка перенесла операцию в конце июля. Позже главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного.

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