Вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей легкоатлетических соревнований в США
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Один зритель скончался от удара молотом во время турнира по лёгкой атлетике в Колорадском университете в США. Трагичный инцидент произошёл в воскресенье, 26 января. Об этом сообщает New York Post.
Один из метателей молота совершил неудачную попытку: семикилограммовый снаряд вылетел за пределы сектора и попал в мужчину. Жертвой оказался отец одного из участников соревнований, но его личность не разглашается.
Как сообщает источник со ссылкой на полицию Колорадо, мужчина пытался защитить от снаряда свою жену и сына. На место происшествия были вызваны спасатели из пожарной части, однако смерть наступила на месте.
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