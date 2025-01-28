Вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей легкоатлетических соревнований в США

Один зритель скончался от удара молотом во время турнира по лёгкой атлетике в Колорадском университете в США. Трагичный инцидент произошёл в воскресенье, 26 января. Об этом сообщает New York Post.

Один из метателей молота совершил неудачную попытку: семикилограммовый снаряд вылетел за пределы сектора и попал в мужчину. Жертвой оказался отец одного из участников соревнований, но его личность не разглашается.

Как сообщает источник со ссылкой на полицию Колорадо, мужчина пытался защитить от снаряда свою жену и сына. На место происшествия были вызваны спасатели из пожарной части, однако смерть наступила на месте.