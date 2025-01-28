Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей легкоатлетических соревнований в США

Вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей легкоатлетических соревнований в США
Комментарии

Один зритель скончался от удара молотом во время турнира по лёгкой атлетике в Колорадском университете в США. Трагичный инцидент произошёл в воскресенье, 26 января. Об этом сообщает New York Post.

Один из метателей молота совершил неудачную попытку: семикилограммовый снаряд вылетел за пределы сектора и попал в мужчину. Жертвой оказался отец одного из участников соревнований, но его личность не разглашается.

Как сообщает источник со ссылкой на полицию Колорадо, мужчина пытался защитить от снаряда свою жену и сына. На место происшествия были вызваны спасатели из пожарной части, однако смерть наступила на месте.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android