Мельникова намекнула на возвращение России на международную арену, но удалила пост

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье — 2021 гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что сдала допинг-пробу для международного пула допинг-тестирования, но затем удалила пост из своего телеграм-канала.

«[Во вторник] Международное антидопинговое агентство меня разбудило. Буквально несколько дней назад меня вернули в международный пул, и вот сегодня я уже сдаю допинг пробу. Никогда так допингу (тесту) не радовалась в шесть утра. Может быть, скоро вернёмся и на международную арену», — написала Мельникова.

В декабре 2024-го первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что организация в скором времени начнёт процесс получения нейтральных статусов для спортсменов.