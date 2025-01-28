Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мельникова намекнула на возвращение России на международную арену, но удалила пост

Мельникова намекнула на возвращение России на международную арену, но удалила пост
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье — 2021 гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что сдала допинг-пробу для международного пула допинг-тестирования, но затем удалила пост из своего телеграм-канала.

«[Во вторник] Международное антидопинговое агентство меня разбудило. Буквально несколько дней назад меня вернули в международный пул, и вот сегодня я уже сдаю допинг пробу. Никогда так допингу (тесту) не радовалась в шесть утра. Может быть, скоро вернёмся и на международную арену», — написала Мельникова.

В декабре 2024-го первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что организация в скором времени начнёт процесс получения нейтральных статусов для спортсменов.

Материалы по теме
Трагедия самой талантливой гимнастки мира. Россиянке просто не дали стать великой
Трагедия самой талантливой гимнастки мира. Россиянке просто не дали стать великой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android