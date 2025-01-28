ФИДЕ продлила дисквалификацию Андрея Стребкова за сексуальные домогательства

Международная шахматная федерация продлила дисквалификацию латвийца Андрея Стребкова с 5 до 12 лет за сексуальные домогательства. Апелляционная палата комиссии по этике ФИДЕ приняла это решение после тщательного рассмотрения представленных доказательств, включая анализ ДНК и результаты полицейского расследования. Об этом заявила пресс-служба организации.

«После тщательного рассмотрения апелляционная палата поддержала представленные доказательства, включая анализ ДНК и результаты полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию ФИДЕ в этом вопросе.

Палата также признала Стребкова виновным в дополнительных нарушениях, связанных с угрожающим и непристойным поведением в соответствии с правилами ФИДЕ. Было отмечено, что ответчик не выразил никакого раскаяния или сочувствия по отношению к жертвам. Ещё одним отягчающим обстоятельством был отмечен длительный период, в течение которого ответчик действовал безнаказанно, а также его упорство в отстаивании взглядов на сексуальные домогательства и злоупотребления, несовместимых со стандартами ФИДЕ.

В результате апелляционная палата продлила запрет Стребкова до 12 лет и лишила его звания международного мастера, сославшись на серьёзность и преднамеренный характер его действий», — говорится в заявлении.

Напомним, в августе прошлого года этическая комиссия ФИДЕ наложила на Стребкова первоначальную дисквалификацию на пять лет за отправку шахматисткам, в том числе несовершеннолетним, оскорбительных материалов, включая порнографические изображения и использованные презервативы. Стребков подал апелляцию на первоначальное решение, отрицая свою вину, однако ФИДЕ выступила с ответной апелляцией с требованием более строгого наказания.