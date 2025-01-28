Лала Крамаренко не переносила операцию на здоровый мениск — источник

Российской гимнастке Лале Крамаренко не удаляли здоровый мениск, о чём ранее рассказала тренер Ирина Винер. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza со ссылкой на источники в больнице.

Операцию Крамаренко делали в июле 2024 года в российском научном центре хирургии имени Петровского. Источник в клинике рассказал, что процедуру проводил хирург, хорошо знакомый семье Крамаренко, который оперировал многих других спортсменов. Перед операцией гимнастке проводилась артроскопия, во время которой и был обнаружен разрыв и переднего, и заднего рога.

По словам источника в больнице, реабилитация Крамаренко шла планово, но Ирина Винер была недовольна её темпами и даже звонила врачу гимнастки по данному вопросу около шести месяцев назад.

У самой Лалы нет претензий к врачам. Гимнастка постоянно на связи с медиками и обсуждает процесс реабилитации. При этом сама Крамаренко планирует пройти независимое обследование.