Алёна Иванченко признана лучшей молодой велогонщицей на Trofeo Binissalem‑Andratx

Чемпионка мира среди юниоров, россиянка Алена Иванченко из команды UAE Team ADQ, была признана лучшей молодой велогонщицей на однодневной гонке Trofeo Binissalem-Andratx, прошедшей в Испании.

21-летняя спортсменка закончила гонку на 11-й строчке, уступив победительнице, чемпионке мира по велокроссу Талите Де Йонг из Нидерландов (команда Human Powered Health), 1 минуту 2 секунды. Несмотря на упущенную победу, Иванченко была удостоена титула лучшей молодой гонщицы.

Напомним, перед началом текущего сезона Алена продлила контракт с UAE Team ADQ. Её соглашение включает в себя участие до 2026 года, включает.