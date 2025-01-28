Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алёна Иванченко признана лучшей молодой велогонщицей на Trofeo Binissalem‑Andratx

Алёна Иванченко признана лучшей молодой велогонщицей на Trofeo Binissalem‑Andratx
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров, россиянка Алена Иванченко из команды UAE Team ADQ, была признана лучшей молодой велогонщицей на однодневной гонке Trofeo Binissalem-Andratx, прошедшей в Испании.

21-летняя спортсменка закончила гонку на 11-й строчке, уступив победительнице, чемпионке мира по велокроссу Талите Де Йонг из Нидерландов (команда Human Powered Health), 1 минуту 2 секунды. Несмотря на упущенную победу, Иванченко была удостоена титула лучшей молодой гонщицы.

Напомним, перед началом текущего сезона Алена продлила контракт с UAE Team ADQ. Её соглашение включает в себя участие до 2026 года, включает.

Материалы по теме
Вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей легкоатлетических соревнований в США
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android