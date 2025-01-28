Отец Лалы Крамаренко заявил, что принимал решение по операции дочери

Дмитрий Крамаренко, отец российской гимнастки Лалы Крамаренко, сообщил, что сам принимал решение о проведении операции дочери на колене.

«Что касается самой операции, то решение о её проведении в Москве на правах отца принимал я. Даже ведущие немецкие специалисты, к которым мы обращались, в контексте профессионального спорта посчитали травму очень непростой — давали только 50-процентную вероятность того, что Лала будет выступать на том же уровне.

Мы хорошо знаем врача, на его счету много успешных операций, он оперировал моего племянника. Думаю, Ирина Александровна (Винер) так сказала в сердцах, из-за большой любви к Лале, потому что эту историю она переживает не меньше, чем наша семья. В ходе самой операции была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили. Это даёт возможность Лале вернуться и продолжить выступления. А что касается вопроса претензий или компенсаций, то это не в моих правилах — я этого делать в любом случае не собирался и не собираюсь», — приводит слова Крамаренко ТАСС.