Дорохович рассказал о потерях западного спорта из‑за отстранения российских спортсменов

Первый замминистра по спорту и туризму Республики Беларусь Александр Дорохович рассказал, какие потери несет западный спорт из‑за отстранения российских спортсменов.

«Кто сегодня может составить конкуренцию норвежцам в лыжных гонках? Только одна Россия, больше никто. Сегодня у них внутри, видите, какие идут конфликты, падает интерес к просмотрам. А раз падает интерес к просмотрам, падает интерес к виду спорта. Рекламные компании отказываются оплачивать контракты спортсменам. Деградация, ухудшение общей картины. Я думаю, что это не только в одном виде спорта, так везде», — приводит слова Дороховича «Матч ТВ».

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.