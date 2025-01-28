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Дорохович рассказал о потерях западного спорта из‑за отстранения российских спортсменов

Дорохович рассказал о потерях западного спорта из‑за отстранения российских спортсменов
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Первый замминистра по спорту и туризму Республики Беларусь Александр Дорохович рассказал, какие потери несет западный спорт из‑за отстранения российских спортсменов.

«Кто сегодня может составить конкуренцию норвежцам в лыжных гонках? Только одна Россия, больше никто. Сегодня у них внутри, видите, какие идут конфликты, падает интерес к просмотрам. А раз падает интерес к просмотрам, падает интерес к виду спорта. Рекламные компании отказываются оплачивать контракты спортсменам. Деградация, ухудшение общей картины. Я думаю, что это не только в одном виде спорта, так везде», — приводит слова Дороховича «Матч ТВ».

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

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