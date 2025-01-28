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Винер — о словах про операцию Крамаренко: моя резкость — эмоции и любовь к девочкам

Винер — о словах про операцию Крамаренко: моя резкость — эмоции и любовь к девочкам
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о своих словах про операцию Лалы Крамаренко. Ранее Винер заявила, что спортсменке удалили здоровый мениск, однако информация была опровергнута.

«Я тренер и воспринимаю травму с точки зрения благополучия спортсменки и еë перспектив. Врач работает со своими задачами. Я думаю, поэтому и возникла дискуссия.

Для спорта высоких достижений травма и последующее вынужденное отсутствие спортсмена на арене — это чуть ли не приговор. Темпы высокие, конкуренция высокая. Мы сами делаем невозможное и ждём невозможного от всех, кто работает с нашими спортсменами. И за это спасибо врачам, что понимают и действуют. Поэтому моя резкость — это всë-таки эмоции и любовь к моим девочкам.

Я не врач и оценить показания к операции, её особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. Хочу, чтобы все это понимали. Как мне объяснили, травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать всё возможное. К сожалению, когда возникает необходимость в операции, это всегда риски. Как среагирует организм, как пройдёт реабилитация. И мы все ждём, что Лала восстановится и как можно скорее вернётся в строй. Мы всё для этого сделаем», — написала Винер в своём телеграм-канале.

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