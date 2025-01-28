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«Чеховские медведи» на выезде одолели «Пермских медведей» в рамках гандбольной Суперлиги

«Чеховские медведи» на выезде одолели «Пермских медведей» в рамках гандбольной Суперлиги
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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержали выездную победу над командой «Пермские медведи» в рамках чемпионата России – 2024/2025 среди команд OLIMPBET Суперлиги. Матч прошёл в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева в Перми и завершился со счётом 39:34 (16:13) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Александр Ермаков (9 попаданий из 10 бросков по воротам).

Гандбол. Мужчины. Суперлига, предварительный этап:

«Пермские медведи» (Пермь) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 34:39 (13:16).

Приобрести билеты на гандбол с участием «Чеховских медведей» можно с помощью нашего сервиса «Чемпионат Билеты»

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