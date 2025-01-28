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«Моё время пришло». Дина Аверина рассказала, что не планирует возвращаться в спорт

«Моё время пришло». Дина Аверина рассказала, что не планирует возвращаться в спорт
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что не планирует возвращаться в профессиональный спорт.

«Нет, моё время прошло. Пусть молодые гимнастки — если, дай бог, их допустят — выступают на международной арене и почувствуют, что это такое», — приводит слова Авериной «Риа Новости Спорт».

Напомним, Дина Аверина и её сестра Арина объявили о своём уходе из спорта 23 февраля 2024-го. По словам их тренера и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, они начали заниматься государственной деятельностью.

В 2023 году Международная федерация гимнастики (FIG) допустила спортсменов из России и Беларуси до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

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