«Цель — только золото, нам это по силам». Главный тренер «КОС-Синтез» о текущем сезоне ЧР

«КОС-Синтез» лидирует в мужской Суперлиге по водному поло. Главный тренер казанской команды Евгений Ярощук поделился мнением о рестарте чемпионата России, текущем состоянии коллектива и целях на сезон.

Статистика подтверждает лидерство

Ярощук уверен, что лидерство его команды подтверждается статистическими метриками: «Мы стараемся играть качественно, мобильно, агрессивно как в защите, так и в нападении. Мы меньше всех пропускаем — всего 136 голов, и больше всех забиваем — 256. Поэтому даже по статистике логично, что идём на первом месте в регулярном чемпионате».

Несмотря на ведущие позиции в турнирной таблице, наставник «КОС-Синтез» отметил, что коллективу ещё предстоит проделать большую работу: «На данном этапе команда находится в хорошем психологическом и физическом состоянии. Стараемся ещё совершенствовать свою игру: качественная, активная защита, мобильное, быстрое нападение. Работаем над этим».

Высокая конкуренция в Суперлиге

«КОС-Синтез» добился сложной победы (10:8) во втором матче минувшего тура с «Востоком». По ходу встречи казанцы дважды уступали в счёте (0:2 и 2:3), но сумели переломить ход поединка. По мнению Ярощука, столь тяжёлая встреча обусловлена комплексом причин: «У нашей команды возникали проблемы с реализацией, не всегда хватало концентрации для качественной защиты. Только во второй половине удалось наладить игру в обороне и добиться положительного результата».

Также специалист отметил высокий уровень оппонента: «Восток» — хороший, сильный соперник, в составе которого есть ряд опытных, мастеровитых игроков. В этом сезоне они уже на раз доказывали, что способны на равных биться с любой командой. Мы столкнулись с очень серьёзным сопротивлением».

Всё самое интересное — впереди

«Наша команда заслуживает выиграть регулярный этап чемпионата России. Но всё-таки важнее матчи плей-офф. Наша цель понятна, другой и быть не может — завершить сезон с золотыми медалями», — отмечает Ярощук.

Также, по мнению тренера, всё самое интересное ожидает «КОС-Синтез» впереди: «Все команды первой шестёрки по ходу чемпионата прогрессируют, а ближе к плей-офф прибавят ещё, свидетельством чему стала первая игра 10-го тура в Рузе. Местный «Штурм» провёл очень хороший матч, более опытная «Балтика» с большим трудом победила в концовке с разницей всего в один мяч. А во второй встрече «Штурм» и вовсе добился наивысшего успеха. На 100% уверен, что впереди нас ждёт очень много классных матчей как среди шестёрки сильнейших команд, так и в играх плей-офф.