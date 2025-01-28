Вайцеховская предположила, что травма Крамаренко связана с повышенными требованиями Винер

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о скандальной ситуации вокруг травмы трёхкратной чемпионки мира среди юниоров, чемпионки России по художественной гимнастике Лалы Крамаренко.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью заявила, что врачи из России вместо травмированной части мениска Крамаренко удалили здоровый. Позднее в СМИ начала появляться информация с опровержением данного факта, а сама Винер извинилась за свою резкость.

«История с Лалой Крамаренко, которую в гимнастических кругах часто называют самой несчастной из всех её предшественниц, печальна не только достаточно тяжёлой травмой, но и тем, что она закономерна.

Художественная гимнастика всегда была высокотравматичным видом спорта, но после Игр в Токио ситуация резко усугубилась. Имею в виду новые правила, придуманные Ириной Винер «для внутреннего использования».

Если простыми словами, эти правила (в сравнении с правилами Международной федерации гимнастики) сильно ужесточили требования к сложности программ спортсменок, продолжающих выступать внутри страны. Зачем это было сделано? В моём понимании, затем, чтобы мир осознал всю степень величия российской художественной гимнастики. Плюс Ирина Александровна была слишком сильно обижена в олимпийском 2021-м. И, как мне кажется, не могла не вынашивать планов отмщения.

Возможно, я ошибаюсь. Но важно не это. А то, что с изменением правил резко возросла нагрузка на спортсменок. На Лалу Крамаренко — прежде всего. Потому что именно она после ухода из спорта Дины и Арины Авериных стала флагманом, визитной карточкой страны, ожидающей допуска в большой гимнастический мир.

На тех же Играх БРИКС Лала действительно делала уникальные комбинации, уникальные элементы — в том числе с приземлениями на колени. Ну да, мениски в таких случаях не всегда выдерживают. На них же падает огромная нагрузка при всевозможных скручиваниях сустава — то есть при пируэтах. Откройте ради интереса видео любой из программ Крамаренко — сразу станет ясно, о чём идёт речь.

Ну и просто констатация: то, что прокатывает на детских телах, способно привести к необратимым последствиям во взрослом возрасте. Хотя лично я не берусь судить, для кого всё случившееся более трагично — для Лалы или для Ирины Александровны», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.