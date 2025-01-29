Фото: эмоциональная реакция Тейлор Свифт на выход команды её бойфренда в финал НФЛ

Популярная певица Тейлор Свифт эмоционально отреагировала на очередной выход в финал НФЛ клуба «Канзас-Сити Чифс», за который выступает её возлюбленный Трэвис Келси.

В воскресенье, 26 января, «Канзас-Сити Чифс» обыграл «Баффало Биллс» в Восточном дивизионе Американской футбольной конференции (AFC) со счётом 32:29 и вышел в финал НФЛ (Супербоул). Там команде Келси предстоит сразиться с «Филадельфией Иглз», тем самым повторив финал 2023 года. Тогда «Чифс» одержали победу со счётом 38:35.

Фото: скриншот из трансляции

Свифт наблюдала за игрой в VIP-ложе вместе с родителями и друзьями Келси. После чего вышла на футбольное поле вместе с мамой Келси Донной, где на глазах сотен тысяч болельщиков поцеловала Трэвиса. Кроме того, камеры запечатлели неподдельную радость поп-звезды в коридоре стадиона.

Фото: скриншот из трнсляции

Супербоул пройдёт 9 февраля в Новом Орлеане. Хедлайнером Super Bowl Halftime Show 2025 станет американский рэпер Кендрик Ламар.

Отметим, что «Чифс» могут третий год подряд стать чемпионами Супербоула. Такого ещё не удавалось ни одной команде в истории НФЛ.