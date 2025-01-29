Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 28 января

Во вторник, 28 января, завершился очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 28 января

Матч за 31-е место:

Гвинея — Куба — 33:31 (16:16, 12:12, 5:3)

Матч за 29-е место:

Алжир — Бахрейн — 26:29 (18:17, 8:12)

Матч за 27-е место:

Кувейт — Япония — 37:32 (17:16, 20:16)

Матч за 25-е место:

Польша — США — 24:22 (11:13, 10:8, 3:1)

1/4 финала:

Хорватия — Венгрия — 31:30 (16:16, 13:14)

Франция — Египет — 34:33 (18:14, 16:19)

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.