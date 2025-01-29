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Бывшая украинская гребчиха рассчитывает на попадание в состав сборной России

Бывшая украинская гребчиха рассчитывает на попадание в состав сборной России
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Четырёхкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по академической гребле Лариса Жалинская заявила, что может отобраться в сборную России. Ранее она рассказывала о своём побеге с Украины в Россию.

«Конечно, вижу [в себе потенциал пробиться в сборную России], поэтому есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в какой-то экипаж конкурентоспособный, может быть, это будет парная четвёрка, может быть, какой-то другой класс лодки, и пробовать, конечно. Все шансы есть.

Там [на Украине] в отношении меня возбуждено несколько уголовных дел. Максимальный срок по ним — это пожизненное лишение свободы. Также меня поместили на [сайте] «Миротворец» в список персон, подлежащих ликвидации. Меня лишили всех спортивных званий и наград, хотя это абсолютно противозаконно», — приводит слова Жалинской ТАСС.

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