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Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 29 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 29 января
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Сегодня, 29 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 29 января (время — московское):

1/4 финала:
19:30. Дания — Бразилия;
22:30. Португалия — Германия.

Ранее определились первые полуфиналисты турнира. В матче за выход в финал встретятся сборные Франции и Хорватии. Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

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