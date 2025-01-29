Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 29 января

Сегодня, 29 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 29 января (время — московское):

1/4 финала:

19:30. Дания — Бразилия;

22:30. Португалия — Германия.

Ранее определились первые полуфиналисты турнира. В матче за выход в финал встретятся сборные Франции и Хорватии. Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.