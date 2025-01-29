«Это было незабываемо!» Эмоции участников Российско-китайских игр

С 8 по 14 января в Южно-Сахалинске прошли IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. Российская команда победила в общем медальном зачёте, завоевав 82 награды против 29 у соперника. Для многих из юных спортсменов соревнования стали первым в карьере международным стартом. Герои турнира поделились эмоциями от Игр.

«Первым международным стартом довольна»

Лыжница Анна Корякова стала одним из главных героев РКИ. Спортсменка оформила золотой хет-трик, выиграв обе индивидуальные гонки и внеся вклад в победу в эстафете.

«Это мои первые международные соревнования. Поэтому я очень довольна, что смогла завоевать сразу три награды высшей пробы. Трасса в Южно-Сахалинске достаточно сложная, я с аналогами пока не сталкивалась», — поделилась эмоциями Анна.

Высокий уровень организации

Никита Лысенин взял золото в лыжном двоеборье. Спортсмен рассказал о нюансах турнира и похвалил организаторов:

«Это мои вторые международные соревнования, первые были в Чехии. Так вот, на Сахалине уровень организации и проведения оказались гораздо выше и оставили яркие воспоминания», — отметил Лысенин.

В соревнованиях среди юниорок первое место заняла Анна Василькова, отметившая дружественную атмосферу Игр:

«Счастлива выступать здесь и находиться внутри спортивного праздника! С китайскими спортсменами мы стараемся максимально часто общаться. Причём они пытаются говорить с нами на русском языке, а мы на китайском», — рассказала Анна.

Невероятная поддержка болельщиков

На Играх в Южно-Сахалинске выступали и местные спортсмены. В частности, принявшая участие в прыжках на лыжах с трамплина Полина Пак:

«Незабываемые эмоции! Нас пришло поддержать так много людей — это просто невероятно! Спасибо организаторам за такие крутые соревнования, которые мы принимаем дома на Сахалине», — поделилась впечатлениями Пак.

Полезный опыт

В командных соревнованиях по кёрлингу среди девушек юниорки из Китая завоевали серебро. Участница команды Ду Ю Сиан считает, что полученный опыт пригодится ей в будущих стартах:

«Я занимаюсь кёрлингом три года, но международные соревнования для меня были первыми. Мы получили большой и полезный опыт в противостоянии с российскими спортсменами. Узнали много нового. Сахалин – хорошее место. Здесь красивые виды», — сказала представительница КНР.

Уже анонсированы следующие летние Российско-китайские игры. Они включат более 10 видов спорта и пройдут в Калининграде.