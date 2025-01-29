Маринов сообщил о визите международных инспекторов и вслед за Мельниковой удалил пост

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал, что его неожиданно навестили допинг-инспекторы. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале, но спустя время удалил публикацию. Он намекнул, что это может означать скорое возвращение россиян на международные старты.

«Сегодня утром меня навестили инспекторы допинг-контроля. Причём не с РУСАДА. Есть такая специальная система для спортсменов, она называется система ADAMS.

Три года я нахожусь внутри этой системы, и всё было тихо, а сегодня резко — бац! — и они приехали. Честно говоря, я очень рад, ведь это означает, что какие-то подвижки в сторону международных стартов есть. Конечно, у меня сейчас все мысли направлены на восстановление плеча, но когда к тебе приезжают из ВАДА и берут у тебя двойную пробу (кровь, моча), то, думаю, это только к лучшему», — написал спортсмен.

Ранее Мельникова рассказала, что сдала допинг-пробу для международного пула допинг-тестирования, но затем удалила пост из своего телеграм-канала.