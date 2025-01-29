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Кандидат в президенты МОК высказался на тему возвращения России в олимпийскую семью

Кандидат на пост президента МОК принц и глава олимпийского комитета Иордании Фейсал Аль-Хуссейн высказался на тему возвращения России в олимпийское движение. Он отметил, что важным в этом деле является соблюдение Олимпийской хартии.

«Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин применять к ней санкции», — приводит слова Аль-Хуссейна Inside the Games.

Политик также рассказал о своём отношении касательно участия Палестины в международном спорте.

«Мы должны обеспечить всем спортсменам равные условия и доступ к спорту независимо от политических обстоятельств», — добавил он.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост президента МОК также вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян и Йохан Элиаш. Выборы состоятся 20 марта.