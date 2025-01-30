Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 29 января
В среду, 29 января, завершился очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних четвертьфинальных игр турнира.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 29 января:
- Дания — Бразилия — 33:21;
- Португалия — Германия — 31:30 (5:4 пен.).
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.
В следующем раунде датчанам предстоит сразиться с португальцами. А хорваты сыграют с французами.
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