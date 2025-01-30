Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 29 января

В среду, 29 января, завершился очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних четвертьфинальных игр турнира.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 29 января:

Дания — Бразилия — 33:21;

Португалия — Германия — 31:30 (5:4 пен.).

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

В следующем раунде датчанам предстоит сразиться с португальцами. А хорваты сыграют с французами.