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Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 29 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 29 января
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В среду, 29 января, завершился очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних четвертьфинальных игр турнира.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 29 января:

  • Дания — Бразилия — 33:21;
  • Португалия — Германия — 31:30 (5:4 пен.).

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

В следующем раунде датчанам предстоит сразиться с португальцами. А хорваты сыграют с французами.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная сетка ЧМ-2025 по гандболу
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